Basket | l’Olimpia Milano è all’ennesima ultima spiaggia con l’Efes

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Doppio turno di Eurolega questa settimana e domani sera torna in campo l’EA7 Emporio Armani, che dopo il ko subito a Bologna dovrà subito rifarsi controIstanbul. E per la squadra di Ettore Messina quella del Forum è l’ennesimadi una stagione che rischia di essere già compromessa. Due sole vittorie in otto partite di Eurolega, un misero ottavo posto in Serie A sono la fotografia di una squadra che non sa vincere. Contro Bologna, per l’ennesima volta, è arrivata una sconfitta figlia di un ultimo quarto non all’altezza, dove Melli e compagni sono arrivati a un passo dalla vittoria, ma poi hanno ceduto nel finale, subendo le giocate di Shengelia e Lundberg. Non bastano l’assenza di Billy Baron e la scriteriata scelta di tenere Kevin Pangos in rosa a spiegare un avvio di stagione da ...