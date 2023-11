Basket | la Bertram Tortona soffre nel finale ma piega la resistenza dell’Igokea Leon Radosevic e Mike Daum decisivi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) LaDerthonarischia nelma riesce are ladei bosniaciper 91-84 e centra la terza vittoria consecutiva in FIBAball Champions League! I piemontesi toccano anche il +19 nel terzo quarto, ma nei minuti conclusivi subiscono la veemente rimonta degli ospiti riuscendo però a mantenere i nervi saldi dalla lunetta per rimanere imbattuti nel girone H.trascina i suoi con ben 19 punti, insieme acon 16 punti. Doppia cifra anche per Chris Dowe (15 punti) eardo Candi (11 punti), mentre per i bosniaci 16 punti di Nikola Maric. Uscita perfetta dai blocchi dellacon Dowe e ...