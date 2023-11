Basket | è il giorno del derby bergamasco | BluOrobica e BB14 si sfidano all’Italcementi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Bergamo. Unstracittadino nelorobico non è certo una cosa di tutti i giorni ed è per questo che il 15 novembre 2023 non è una data come tutte le altre nel mondo della palla a spicchi locale. Mercoledì alle 20.30 nella palestra del Centro Sportivo Italcementi si alzerà la palla a due del match traUnica Bergamo e Bergamo2014, le due principali realtà cittadine che quest’anno militano insieme in Serie B Interregionale. Sarà anzitutto una sfida d’alta classifica visto che entrambe le squadre ci arrivano con un record di 5 vittorie e 2 sconfitte. Nel girone del nord-est soltanto Pordenone, con 6 successi, fa meglio delle due società orobiche, le quali nell’estate 2022 avevano unito le forze per creare (con Lussana) BergamoCity, progetto terminato a dicembre dello ...