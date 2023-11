Barbano | “Mazzarri a Napoli ha scritto pagine dignitose”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Alessandro, coordinatore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Ecco le sue parole: “Il ritorno dirisponde all’obiettivo di traghettare il, mantenendo il controllo della panchina da parte di De Laurentiis. Ha rinviato la scelta definitiva a giugno e quindi ha scelto un tecnico che accetta il ruolo di transizione, non certo un Conte o un Klopp… Orarientra in gioco e ha un’occasione importante dopo parentesi meste. Ahae ha vinto una Coppa Italia, quindi rappresenta sulla carta una garanzia per una squadra in emergenza ora”. “è una toppa di ADL sugli errori compiuti in estate e non solo della scelta di Garcia ...