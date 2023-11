Banca Etica e Fondazione Con il Sud | 545 mila € per promuovere il turismo | ecco le Pmi selezionate

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Undici imprese sociali in ambito turistico del Sud Italia saranno sostenute complessivamente con 545euro: è l’esito del bando promosso daFinanzaCON IL SUD, per la valorizzazione del territorio e la promozione dell’impresa sociale in ambito turistico. Il contributo diFinanzaderiva dall’erogazione liberale diSgr, società di gestione del risparmio del Gruppo, che ha destinato una quota del suo fondo utili al sostegno di attività imprenditoriali in Italia meridionale. L’iniziativa rappresenta un segnale positivo per il sostegno di imprese sociali che promuovono la crescita culturale e turistica dei territori del Mezzogiorno attraverso percorsi partecipati con le ...