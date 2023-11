Bambini sempre più digitali | allarme dipendenza

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 15 novembre 2023)piùe connessi, e fenomeni dipiù frequenti. In Italia il 78,3% di quelli tra gli 11 e i 13 anni utilizza internet tutti i giorni e soprattutto attraverso lo smartphone, che si possiede o si utilizza in etàpiù bassa, con un aumento significativo ditra i 6 e i 10 anni che lo usa quotidianamente dopo la pandemia, passando dal 18,4% al 30,2% tra il biennio 2018-19 e il 2021-22. Sono alcuni dei dati della XIV edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, dal titolo "Tempi", diffusi da Save the Children in vista della Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il 20 novembre.Nonostante l'utilizzo diffuso, però, nella mappa europea sulle competenze ...