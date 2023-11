Balotelli ancora ko | starà fuori 2-3 mesi

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tegola per Marioe l'Adana Demirspor. Il presidente del club turco, Murat Sancak, ha annunciato che l'attaccante si dovrà...

Commenta per primo Tegola per Marioe l'Adana Demirspor . Il presidente del club turco, Murat Sancak , ha annunciato che l'attaccante si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico e dovrà stare fuori per 2 - 3 mesi. L'...

Adana Demirspor, Mario Balotelli si ferma ancora: il nuovo infortunio ... Eurosport IT

Balotelli difende Allegri: “Critiche ingiuste” CalcioMercato.it

Tornato in Turchia dopo la breve esperienza al Sion, l'attaccante dell'Adana Demirspor sta vivendo una stagione tormentata sul piano degli infortuni ...L'ex centrocampista del Milan Kevin-Prince Boateng ha parlato a Tv Play: questi alcuni estratti delle sue dichiarazioni. BALOTELLI – “Io amo Balotelli, per me poteva vincere tre volte il Pallone d’Oro ...