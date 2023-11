Balneari | passo in avanti nella procedura di infrazione | la Commissione Ue pronta a inviare a Roma la lettera per contestare la violazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) A quanto apprende l’Ansa, laeuropea èall’Italia lacon il parere motivato in cui si contesta ladel diritto europeo sul dossier. Si tratta di un ulteriore passaggio delladiaperta nel 2020 contro il governo disull’annosa questione delle concessioni demaniali marittime, che secondo la direttiva Bolkestein del 2006 devono essere messe a gara, rilasciate per una durata limitata e non possono prevedere un rinnovo automatico. L’ultimo intervento del governo in materia è stato il decreto Milleproroghe, che aveva portato al 31 dicembre 2024 la validità delle concessioni assegnate senza gara, allungando di un anno la scadenza decisa dall’esecutivo Draghi. ...