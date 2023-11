Ballando con le stelle | Rossella Erra ballerina per una notte con Simone Di Pasquale

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ballerini per unacon lesarannoDi. Ecco cosa è emerso L'articolo proviene da Novella 2000.

Oggi la conduttrice de La volta buona ha terminato la puntata intervistando Giovanni Terzi e la ballerina Giada Lini per parlare della loro esperienza ale stelle. Ad un certo punto la conduttrice ha rivelato di essere venuta a conoscenza che anni fa è finito in carcere, nonostante fosse estraneo alla vicenda. E per fare il punto della ...

Giovanni Terzi furioso a Ballando con Le Stelle: «Faccio la chemio da 3 anni ma a voi non interessa». Lucarell ilmessaggero.it

Oggi la conduttrice de La volta buona ha terminato la puntata intervistando Giovanni Terzi e la ballerina Giada Lini per parlare della loro esperienza a Ballando con le stelle. Ad un certo punto la ...Pranzo in amicizia tra Teo Mammucari e Carlotta Mantovan anche perché l'uomo sarebbe felicemente e segretamente ...