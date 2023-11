BALLANDO CON LE STELLE | MATTEO BOCELLI | ROSSELLA ERRA E SIMONE DI PASQUALE IN PISTA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Prosegue la marcia trionfale dicon le. L’edizione col budget più basso di sempre, salvata dal gioco di squadra dei conduttori Rai e degli attori delle fiction in promozione, premia Milly Carlucci e la sua creatura televisiva più riuscita e iconica. Sabato sera oltre alla sfida che entra sempre più nel vivo, troveremo nelladell’Auditorium del Foro Italico tre ballerini per una notte. Balleranno infatti, apprezzata voce del bel canto e figlio di Andrea, e i “tribuni del popolo”Di, come anticipa il blog di Davide Maggio. Non solo perché a tenere banco acon le, che è riuscito a superare il ...