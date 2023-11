Ballando con le Stelle 2023 | Antonio Caprarica Lite con Teo Mammucari? Stavo per abbandonare

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 novembre 2023)non ha gradito la deriva trash dicon le, tanto che ha pensato diil programma. Dopo le indiscrezioni riguardanti la 'rissa' trae Teodietro le quinte dicon le, e il successivo chiarimento da parte di Milly Carlucci, adesso è l'ex giornalista Rai a prendere la parola. In un'intervista con Davide Maggio,ha spiegato di non aver previsto la svolta verso il trash del programma, tanto che per un momento ha considerato l'ipotesi diil programma. Polemiche acon le: Teo...