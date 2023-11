Balenciaga ci provoca ancora Merda d’artista o marketing?

Leggi su amica

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La towel-skirt diin un look Resort 2023.ritorna a fare quello che gli viene meglio: sfotterci. E magari farci arrabbiare. La gonna-asciugamano – un vero asciugamano, ma con due bottoni e una cinturina di tessuto all’interno in più, e sembra infilato alla bell’e meglio quando ci facciamo una doccia e citofona il fattorino di Amazon – è in preordine sul sito.com con altri capi della collezione primavera-estate 2024. A 925 dollari. L’anno scorso ha venduto scarpe da ginnastica distrutte per 1.850 dollari: esaurite. Nella la collezione invernale del 2022, le modelle avevano tra le mani una borsa uguale uguale a quelle della spazzatura, ma in pelle: 2750 dollari. Parlando con il prestigioso quotidiano di moda WWD, aveva dichiarato: «Non potevo perdere l’occasione di realizzare il sacco della spazzatura ...