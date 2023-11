Bale su Bellingham | «Se non agirà in questo modo riceverà molte bastonate»

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Gareth, ex attaccante del Real Madrid, ha voluto dare dei consigli a Jude. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Marca Gareth, ex attaccante del Real Madrid, ha voluto dare dei consigli a Jude. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Marca. PAROLE – «Deve fare il gioco del Madrid. Perché se non lo fa, non fa ciò che vogliono i media, non parla con loro e non fa il burattino sostanzialmente,’. Probabilmente per me è stato un problema perché non volevo farlo, volevo solo giocare a calcio e tornare a casa.mi ha reso le cose difficili e mi ha costretto ad essere attaccato un po’ di più. Quindi, quello che deve fare è parlare dopo le partite e assicurarsi di farlo in spagnolo».

