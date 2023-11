Baby Gang e Simba La Rue condannati | la reazione dei trapper sui social

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Pubblicato il 15 Novembre, 2023 “Siamo cresciuti con l’ingiustizia. Ora ci facciamo due risate”. Cosìin una storia sul suo profilo Instagram, che propone anche una foto in cui ilmostra il dito medio. In una storia pubblicata, invece, dall’amicoLa Rue, si vede un’immagine del carcere milanese di San Vittore ripresa dall’interno di un’auto. Entrambi ihanno milioni di follower sui. E’ laalla decisione della settima Corte penale di Milano. IMohamed Lamine Saida, dettoLa Rue, e Zaccaria Mouhib, ossia, sono statirispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e 2 mesi nel ...

