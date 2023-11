Baby Gang e Simba La Rue | condannati i due trapper per una sparatoria a Milano

(Di mercoledì 15 novembre 2023), alias di Zaccaria Mohuib, eLa Rue, alias di Mohamed Sadia Lamine sono statidal Tribunale di. I fatti sono risalenti ad unaavvenuta il 3 luglio 2022 in zona corso Como in cui furono gambizzati e rapinati due ragazzi di origine senegalese.La Rue: la condanna L'articolo proviene da Il Difforme.

Sono stati condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e 2 mesi i trapper Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, ossia, nel processo milanese con rito abbreviato sulla sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese, in cui ...

Simba La Rue e Baby Gang condannati per la sparatoria in corso Como a Milano: 6 anni e 4 mesi uno, 5 anni e 2 mesi l'altro Corriere Milano

Milano, sparatoria nelle strade della movida: condannati i trapper Baby Gang e Simba La Rue TGCOM

I trapper Simba La Rue e Baby Gang sono stati condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e a 5 anni e 2 mesi. Lo hanno stabilito i giudici del Tribunale di Milano oggi in merito al processo che li ...È arrivata la sentenza per Baby Gang e Simba La Rue. La Settima penale di Milano ha condannato i due rapper rispettivamente a 5 anni e 2 mesi e 6 anni e 4 mesi. Il Tribunale ha condannato anche altri ...