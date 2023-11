Azione di Ultima Generazione a Milano | gli ambientalisti imbrattano con vernice arancione l’Arco della Pace – Video

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nuovada parte di un gruppo di attivisti diGener. Glihanno imbrattatocon: poco dopo le 16 il gruppo di 10 persone ha utilizzato degli estintori per spruzzaresul monumento. Contemporaneamente è stato srotolato anche uno striscione, che riportava la scritta “fondo ripar”, slogan di una delle ultime campagne diGener. Durante il blitz, sono stati urlati slogan contro il governo, colpevole, secondo gli attivisti, ‘di fornire armi a Israele’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

I fanatici dell'ambientalismo si sono dati appuntamento in piazza Sempione per sporcare con vernice rossa il monumento neoclassico risalente all'Ottocento

Ultima Generazione di nuovo in azione a Milano: gli attivisti imbrattano l'Arco della Pace Corriere TV

Milano, blitz di Ultima generazione: imbrattato l'Arco della Pace - Il ... Il Sole 24 ORE