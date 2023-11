Autostrada A1 | chiuso tratto Firenze sud-Incisa Reggello | in entrambe le direzioni | nella notte fra sabato 18 e domenica 19

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il proseguimento dei lavori di potenziamento delsud-, dalle 22 di18 alle 6 di19 novembre 2023, saràilcompreso trasud e, inle, verso Roma e in direzione Bologna L'articolo proviene daPost.

C'è, poi, il nuovo negozio Decathlon che ha preso il posto di quello di Baranzate,nelle ...al centro commerciale di Merlata Blooom Il centro commerciale si trova di fianco all'A4. ...

Autostrada, chiuso per una notte l'allacciamento A11-A1 055firenze

Incidente fra camion e pulmino: chiuso tratto di autostrada RomaToday

TERAMO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire di manutenzione sulla linea elettrica, dalle 23:00 di sabato 18 alle 5:00 di domenica 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso ... sulla A14 alla ...Una settimana di chiusura sulla Sp 19 per permettere alcuni lavori "non più rinviabili" e propedeutici alla realizzazione dell'autostrada.