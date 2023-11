«Aurora picchiata | ustionata e mai portata dal medico» | l’accusa di omicidio per i genitori di Santa Maria a Vico

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Emanuele Savino e Anna Gammella sono accusati di concorso involontario pluriaggravato e maltrattamenti in famiglia. L’ordinanza di arresto del GipPasqualina Gaudiano li accusa di aver ucciso, 45 giorni. I due erano indagati dal 4 settembre 2023, mentre la procura diCapua Vetere ha allontanato dalla coppia gli altri due figli piccoli, ora affidati a una comunità. Savino e Gammella avevano raccontato ai carabinieri di aver fatto il bagnetto alla piccola, che subito dopo sembrava non stare bene. Per questo hanno chiamato il pediatra che le ha prescritto una cura. Ma quando la madre si è accorta che la neonata non si svegliava più, ha dato l’allarme. L’ordinanza L’ordinanza del Gip dice tutt’altro. Dalla nascita la bambina non era stata mai visitata da un ...