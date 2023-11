Aurora | per la prima volta ne abbiamo vista una sul Sole

NB- società quotata al mercato MIV di Borsa Italiana - ha reso noto che il net asset value al 30 settembre 2023 si attestava a 321,89 milioni di euro, con un NAVazione in circolazione di 13,...

LCFC PN - Primo inciampo per l'Aurora Friuligol

Aurora picchiata, ustionata e mai portata dal medico: morta 45 giorni dopo la nascita. La Procura: «Curata con lo strutto» Corriere

È stata inaugurata la prima “stanza della meditazione” in un carcere, in cui polizia penitenziaria, personale e detenuti potranno meditare ...Ben 33 nuove Stelle sono state assegnate a ristoranti situati in 12 regioni: salgono così a 395 le Stelle distribuite in tutta la penisola ...