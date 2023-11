Aumenti nelle bollette di luce e gas | l’Antitrust multa sei società per le modifiche unilaterali dei contratti

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Più di quindici milioni dia sei compagnie energetiche per aver condizionato gli utenti ad accettarecontrattuali peggiorative, condi prezzo per aggirare il decreto Aiuti bis. Così l’Antiturst ha motivato la sua decisione «per pratiche commerciali aggressive» nei confronti di Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia. Per contrastare glidel costo di gas eil governo aveva stabilito nell’articolo 3 del decreto Aiuti bis la sospensione di «ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo». Assai differente l’entità delle sanzioni per le sei ...

... anche a distanza di anni dalla scadenza effettiva della loro offerta e con fortidi luce e/o gas, senza che avessero ricevuto una comunicazione in merito. Acea e Dolomiti hanno invece ...

