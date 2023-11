Aule al freddo e proteste | “Poche risorse | solo per l’efficientamento energetico servono 150 milioni”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Bergamo.al. Dopo quelle rumorose degli alunni del liceo Federici di Trescore e dell’istituto Archimede di Treviglio, martedì sera (14 novembre) in Consiglio provinciale si è parlato anche della situazione delle scuole bergamasche. “Dove sono finiti i fondi per la scuola?”, si domandano gli alunni. Prova a rispondere il consigliere Umberto Valois, con delega alla pianificazione e gestione del patrimonio. “In un triennio abbiamo stanziati circa 50di euro per quattro nuove palestre. Sono investimenti importanti, ma è una goccia nel mare – ammette -. Soltanto per adeguare sismicamente tutte le nostre palestre servirebbero 150di euro. Altrettanti, se non qualcosa di più, servirebbero per efficientare le nostre scuole”.