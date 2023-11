Auditel-Censis | le smart tv triplicano e superano le tv tradizionali

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il 2023 sarà ricordato come l'anno in cui letv hanno raggiunto e superato le tv. Oggi nelle case degli italiani ci sono complessivamente 21 milioni ditv, ovvero quelle che si connettono anche via internet, e 20 milioni e mezzo di tv: a certificarlo è il Sesto Rapportointitolato "La nuova Italia televisiva", presentato nella Sala capitolare del Senato. Andrea Imperiali, Presidente: "Questo è un sorpasso molto importante, favorito anche dal processo di switch-off (spegnimento, ndr) del nuovo standard del digitale terrestre, ma sta avvenendo a ritmi abbastanza sostenuti".Secondo la ricerca negli ultimi 7 anni letv sono triplicate, i nuovi televisori sono tendenzialmente più grandi, ...

Lo schermo in salotto è una finestra sul web. L'ultimo rapportoche le tv connesse sono presenti nel 50% delle famiglie. In Italia nel 2023 prosegue il trend di crescita degli schermi presenti all'interno delle abitazioni: tra tv tradizionali, ...

Rapporto Auditel-Censis: nel 2023 Smart TV sorpassano televisori tradizionali LA STAMPA Finanza

Sesto Rapporto Auditel-Censis "La nuova Italia televisiva" (14.11.2023) Radio Radicale

Il 2023 sarà ricordato come l’anno in cui, dopo una progressione continua e ininterrotta durata circa quindici anni, le Smart TV hanno raggiunto e superato le TV tradizionali, per cui oggi nelle case ...l dato più importante del nuovo rapporto Auditel-Censis presentato in questi giorni è che nel 2023 le Smart Tv hanno raggiunto e superato le Tv tradizionali. Gli schermi connessi sono 97 milioni ...