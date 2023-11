Attesa per lo storico vertice Biden e Xi Jiping | ma con poche aspettative

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - L'attenzione della ...

restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - L'attenzione ...

Attesa per il vertice Biden e Xi Jiping, ma con poche aspettative TGLA7

Carlo compie 75 anni: attesa per la telefonata di Harry ilGiornale.it

Cresce l’attesa per la settima edizione della Milano Music Week che si terrà a Milano dal 20 al 26 novembre. Da oggi, lunedì 13 novembre, sono attive le prenotazioni sul sito ufficiale della MMW per u ...Scrive l’Ufficio parlamentare di bilancio che “gli interventi previsti per il settore sanitario sembrano confermare il ritorno alle impostazioni precedenti la fase di emergenza sanitaria, quando il Ss ...