Atp Finals Torino | Sinner batte il numero uno al mondo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) AGI - Un superlativo Jannik2-1 (7-5;6-7; 7-6) Novak Djokovic nella seconda giornata del girone verde alle ATPdi. Ci sono volute oltre tre ore per avere ragione del campione serbo.ha confermato l'ottimo momento che attraversa, non smarrendo mai la concentrazione e mettendo spesso in difficoltà l'avversario. Nei primi tre games del match si è giocato solo sulle battute, con le prime palle che hanno entusiasmato il caloroso pubblico del Pala Olimpico di. È stato un match estremamente equilibrato. Nel primo set la svolta si è avuta sul cinque pari, quando Djokovic all'undicesimo games, nonostante conducesse per 40 a 0, si è visto soffiare il servizio dall'italiano. Il secondo set invece è stato risolto al tie-break con il campione serbo che ha ...