Atp Finals Torino 2023 | programma | ordine di gioco e orari giovedì 16 novembre con Sinner-Rune

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ile l’didi16alle Atpdi. Si chiude il girone verde, pronto a decretare i suoi due semifinalisti. Ad aprire le danze al PalaAlpitour saranno Novak Djokovic e Hubert Hurkacz, con quest’ultimo che sostituisce per l’ultima giornata del girone l’infortunato Stefanos Tsitsipas. In serata invece l‘attesissima sfida tra Jannike Holger, con l’azzurro che si gioca uno storico accesso alla semifinale delle. I GIRONI ATP: PUNTI PER IL RANKING MONTEPREMI E PRIZE MONEY CALENDARIO COMPLETO ATPZIONE SU RAI 2 Ildi ...