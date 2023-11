Atp Finals Torino 2023 | Djokovic-Sinner | dure proteste del serbo con la giudice di linea

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nervi tesi per Novak, impegnato alle Atpdinel secondo match del round robin contro Jannik. Il numero uno del mondo è apparso nervoso in più occasioni durante l’incontro, raggiungendo il culmine dellea inizio terzo set dopo l’ennesimo “let” a suo dire non rilevato al servizio dial cambio campo si è soffermato a protestare duramente con ladi sedia dell’incontro, Aurélie Tourte: “Ogni volta che lui colpisce un nastro non è let, ma sul 5-4 nel tiebreak io ho fatto ace e invece è un let”. Risposta stizzita di Tourte, che in maniera risoluta pone fine alledizittendo il numero uno del mondo. Il tutto ovviamente ...