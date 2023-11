Atp Finals | Sinner in campo per l’allenamento infiamma il pubblico

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Jannikhato il Pala Alpitour anche oggi. Nonostante non fosse tra i protagonisti delle gare di oggi delle ATPdi Torino, dopo la splendida vittoria di ieri contro Djokovic, il numero 4 del ranking è sceso innel pomeriggio per allenarsi nelallestito nel foyer. Al suo ingresso il campione altoatesino ha raccolto tutto l’affetto e l’entusiasmo dei fans desiderosi di un autografo. Già concentrato sull’imminente allenamento,ha rinviato alla fine il momento degli autografi, anche se un piccolo tifoso è riuscito nell’impresa di avvicinarlo già durante l’ingresso in. A fine sessione l’azzurro si è concesso anche al resto dei tifosi. SportFace.

Alla Lounge Lavazza nel cuore del Pala Alpitour La Stampa incontra Fabrizio Fornasiero, il cameraman che dal 2003 segue tutti i tornei dello Slam e i Masters1000 per l'"Il mio è un occhio privilegiato. Sono in campo ma devo stare attento a non essere invadente. Riprendere Nadal è uno spettacolo, sembra di giocare con lui. Federer era capace di spiazzare anche la ...

Giro di boa per le Nitto ATP Finals di Torino, giunte alla quarta giornata. Il momento ideale per un resoconto di quello che è successo finora non solo sul campo ma soprattutto, nei dintorni ...