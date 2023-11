ATP Finals | Sinner ha battuto Djokovic con meno vincenti ed ace E il totale dei punti…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) 109-109. La magica serata del Pala Alpitour si è conclusa con un pareggio assoluto tra Jannike Novakper quanto riguarda ildei punti vinti nell’arco del match. In altri sport si andrebbe ai tempi supplementari o verrebbe assegnato un punto a testa in classifica, ma nel tennis la vittoria spetta solamente a chi si aggiudica l’ultimo scambio della partita. In questo caso è stato l’azzurro a festeggiare, conquistando il nono punto del tie-break al terzo set (terminato con lo score di 7-2) e regalandosi il primo successo della carriera contro il fenoserbo. Il n.1 d’Italia ha disputato un incontro straordinario, su livelli stellari, imponendosi nonostante un numero inferiore di colpied ace rispetto al suo avversario (37-46 e 15-20). In un match di estrema qualità, ...