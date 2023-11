Atp Finals | Sinner fenomeno mediatico | oltre 3 | 3 milioni di spettatori tra Rai2 e Sky

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Jannikriscrive anche la storia del tennis italiano in televisione. La sua impresa contro Novak Djokovic nel secondo turno delle Atpin corso a Torino è stata vista suda 2e 543mila, con share del 14,6%. A cui si aggiunge Sky Sport: 789.000e uno share del 4,5%. In totale3,3di: se Djokovic è stato sconfitto, l’unico a “battere”è stato Checco Zalone con lo show ‘Amore + Iva’, trasmesso da Canale 5, che ha vinto il prime time di martedì con 3.480.000e il 19.2% di share. Il testa a testa con il comico più popolare d’Italia testimonia quantosia ormai diventato un ...

... Rai Uno: Circeo ha raccolto 2.614.000 telespettatori (13.9% di share); Canale 5: Amore + Iva ha totalizzato 3.480.000 spettatori (19.2%); Rai Due: Nitto" Djokovic - Sinner ha avuto 2.543.

Tennis, Sinner firma l'impresa alle ATP Finals: batte Djokovic e vola al comando del gruppo verde - Sportmediaset Sport Mediaset

Delirio Sinner, spezza il tabù Djokovic alle Atp Finals - Atp Finals - Ansa.it Agenzia ANSA

Così all'Adnkronos Corrado Barazzutti, vincitore della Coppa Davis nel 1976 ed ex capitano azzurro, all'indomani della vittoria di Jannik Sinner al tie-break del terzo set contro Novak Djokovic nel ...Ascolti straordinari per il tennis su Rai2. Il match del secondo turno delle ATP Finals tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, con la vittoria dell’azzurro - la prima in carriera contro il numero uno del ...