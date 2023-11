ATP Finals | quanti set e game esatti deve vincere Sinner contro Rune per qualificarsi in semifinale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Fare i conti. La formula delle ATP2023 ha portato a una situazione curiosa in merito alla classifica del Gruppo Verde di cui fa parte Jannik. L’altoatesino, nonostante le due vittorie nei primi due incontriStefanos Tsitsipas e soprattutto Novak Djokovic (n.1 del mondo) non è qualificato per le semifinali. Il tutto vien fuori anche dalla situazione che si è creata con Tsitsipas, ritiratosiil danese Holgerdopo appena tre giochi. Il danese ha acquisito due set vinti praticamente senza giocare, ma senza acquisire alcun dato alla vocevinti e persi. Allo stato attuale delle cose la situazione di classifica è la seguente: CLASSIFICA GRUPPO VERDE 1. Jannik2 match vinti e 0 persi; 4 set vinti 1 set perso (80%); 32 ...