Atp Finals | quante papere in diretta | si salvi chi può

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Atp, ai piedi della Mole ne stanno succedendo proprio di tutti i colori. Impossibile non notarlo: è un vizio. Siamo quasi al giro di boa e, almeno finora, le Nitto Atp2023 non hanno minimamente deluso le aspettative. I colpi di scena sin qui non sono certamente mancati e l’atmosfera, come ampiamente prevedibile, è tanto tesa quanto magica. Perché magico è, come dicono gli stessi tennisti in gara, il pubblico di Torino. Il Pala Alpitour (AnsaFoto) – ilveggente.itIl Pala Alpitour è in festa e questo contribuisce a far sì che il torneo dei Maestri sia irripetibile come lo è sempre stato. Le risate, le ovazioni, il brivido degli scambi, le conferenze stampa all’insegna dell’allegria. Ai piedi della Mole ne stanno succedendo talmente tante che anche questa edizione, statene pur certi, passerà alla storia. Anche perché ...