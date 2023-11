ATP Finals | perché se Hurkacz vince un set con Djokovic regalerebbe la qualificazione a Sinner

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Si profila un’ultima giornata di fuoco per il gruppo verde alle ATPdi Torino 2023, con tre giocatori ancora pienamente in lotta per lain semifinale. Jannikparte da una situazione di vantaggio, dopo aver vinto i primi due incontri del round robin, mentre Novake Holger Rune sono appaiati al momento in seconda posizione con un bilancio di 1-1. Fuori dai giochi Stefanos Tsitsipas, che ha dato forfait per problemi alla schiena dopo tre game nel primo match di ieri, al suo posto subentra la riserva Hubertin vista dell’ultimo turno del raggruppamento. Il polacco è già aritmeticamente eliminato e non ha chance di accedere alla fase a eliminazione diretta, ma la sua prestazione contro il n.1 al mondo condizionerà pesantemente l’esito del Green Group. Già ...