ATP Finals | perché Hubert Hurkacz potrebbe fare un favore a Sinner e che interesse ha a farlo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il gruppo verde delle ATP2023 sta regalando molteplici colpi di scena ed in generale grande spettacolo, oltre ad un discreto equilibrio tra i 3 giocatori più in forma del raggruppamento. L’anello debole, Stefanos Tsitsipas, si è presentato a Torino in condizioni fisiche precarie e, dopo aver perso abbastanza nettamente il primo match, si è ritirato dopo tre game nella sua seconda partita della settimana tra i fischi del pubblico presente al Pala Alpitour. Ricordando che solo i primi due in classifica avanzano alle semifinali, restano in gioco per la qualificazione Jannik(a punteggio pieno con un bilancio di 2-0), Holger Rune (1-1) e Novak Djokovic (1-1). Il programma della terza e decisiva giornata del round robin prevede in serata lo scontro diretto-Rune ed in precedenza il confronto tra Djokovic e ...