ATP Finals | Panatta incorona Sinner | “Sarà n 1 del mondo e ci resterà per molto tempo”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Anche il tabù Novak Djokovic è stato infranto. Jannikha sconfitto per 7-5, 6-7, 7-6 il n.1 alalle ATP2023 di Torino, portandosi in vetta al Girone Verde. L’azzurro non è ancora qualificato, malgrado i due successi, e giovedì sera avrà bisogno di almeno un set contro il danese Holger Rune quantomeno per essere sicuro di andare a giocarsela con il quoziente set, fermo restando che una vittoria porrebbe fine a qualsiasi genere di calcolo. Senza dimenticare poi la possibile variabile impazzita Hubert Hurkacz, subentrato all’infortunato Stefanos Tsitsipas e determinato a fare uno scherzetto a Djokovic (anche un set perso potrebbe costare caro al balcanico). Il classe 2001 ha disputato un match di livello stellare contro il fuoriclasse serbo: oltre 3 ore in cui l’altoatesino ha dimostrato di aver ormai raggiunto il ...

Sinner batte Djokovic dopo una battaglia e 3 set spettacolari. Match con Rune decisivo per le semifinali alleJannik Sinner in una gara epica, in tre set, ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic 7 - 5, 6 - 7, 7 - 6 in tre ore e 9 minuti. In 54 edizioni del torneo è la prima volta che un ...

Sinner-Djokovic, il match dell’Atp finals di Torino: Jannik vince in tre set Live 7-5 | 6-7 | 7-6 Corriere della Sera

Sinner-Djokovic, Jannik si qualifica alle semifinali delle Atp Finals se… Le combinazioni Quotidiano Sportivo

Si è conclusa anche la seconda giornata per il girone verde alle ATP Finals, ma ancora non c'è un qualificato per le semifinali. Jannik Sinner, però, comanda con due vittorie in due incontri, ma l'alt ...Per le oltre tre ore di gioco, sugli spalti del palazzetto torinese applausi e cori da stadio hanno accompagnato i colpi del giovane tennista ...