ATP Finals | Panatta incorona Sinner | “Sarà n 1 del mondo e ci resterà a lungo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Anche il tabù Novak Djokovic è stato infranto. Jannikha sconfitto per 7-5, 6-7, 7-6 il n.1 alalle ATP2023 di Torino, portandosi in vetta al Girone Verde. L’azzurro non è ancora qualificato, malgrado i due successi, e giovedì sera avrà bisogno di almeno un set contro il danese Holger Rune quantomeno per essere sicuro di andare a giocarsela con il quoziente set, fermo restando che una vittoria porrebbe fine a qualsiasi genere di calcolo. Senza dimenticare poi la possibile variabile impazzita Hubert Hurkacz, subentrato all’infortunato Stefanos Tsitsipas e determinato a fare uno scherzetto a Djokovic (anche un set perso potrebbe costare caro al balcanico). Il classe 2001 ha disputato un match di livello stellare contro il fuoriclasse serbo: oltre 3 ore in cui l’altoatesino ha dimostrato di aver ormai raggiunto il ...