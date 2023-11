Atp Finals | Musetti | “Sinner ha giocato insieme all’Italia intera Sarà prezioso per la Coppa Davis”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Torino – Agli Atpl’Italia festeggia Jannik. L’Azzurro ha battuto il Re del Tennis Djokovic ieri sera nella seconda partita di entrambi per il Gruppo Verde ed è la prima volta in carriera per l’altoatesino (leggi qui). Si congratula con lui anche Lorenzo, il tennista azzurro è protagonista della nuova Generazione del Tennis Italiano. Presente a un evento organizzato al Fan Village da parte di Intesa Sanpaolo di cui è testimonial,ha detto: “E’ come se tutti gli italiani avesserola partita di Jannik, c’è stato un grande tifo sugli spalti che lo ha aiutato nei momenti di difficoltà a tirare fuori il meglio di sé. – come riporta l’Ansa, ha proseguito – Sarei un bugiardo se non dicessi che non avrei voluto essere lì al suo posto, spero in futuro di poter giocare ...