ATP Finals | la nuova classifica del girone di Sinner | decisivo lo scontro diretto con Rune

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Si è conclusa anche la seconda giornata per ilverde alle ATP, ma ancora non c’è un qualificato per le semifinali. Jannik, però, comanda con due vittorie in due incontri, ma l’altoatesino non può ancora essere sicuro del passaggio del turno, visto che nel pomeriggio Holgerha sfruttato il ritiro di Stefanos Tsitsipas dopo soli tre game. Una situazione che ha permesso adi ottenere così la prima comodissima vittoria nele di restare in corsa per le semifinali. Al posto di Tsitsipas, entrerà Hubert Hurkacz, ma il polacco non ha alcuna speranza di accedere alle semifinali, anche in caso di successo contro Novak Djokovic.ingarbugliata e che rende l’ultima giornata avvincente.con una vittoria contro ...

Sinner batte Djokovic dopo una battaglia e 3 set spettacolari. Match con Rune decisivo per le semifinali alleJannik Sinner in una gara epica, in tre set, ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic 7 - 5, 6 - 7, 7 - 6 in tre ore e 9 minuti. In 54 edizioni del torneo è la prima volta che un ...

Sinner-Djokovic, il match dell’Atp finals di Torino: Jannik vince in tre set Live 7-5 | 6-7 | 7-6 Corriere della Sera

Sinner-Djokovic, Jannik si qualifica alle semifinali delle Atp Finals se… Le combinazioni Quotidiano Sportivo

Per le oltre tre ore di gioco, sugli spalti del palazzetto torinese applausi e cori da stadio hanno accompagnato i colpi del giovane tennista ...