ATP Finals – Impresa Sinner | battuto il numero 1 Djokovic in una partita sontuosa Ma paradossalmente non è ancora qualificato

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Pubblicato il 15 Novembre, 2023 Jannik, dopo il pasticciaccio del torneo di Parigi-Bercy che l’ha costretto al ritiro, è tornato ad essere straordinario protagonista alle ATPdi Nitto battendo iluno al mondo, sfoggiando un tennis di altissimo livello che lo ha ormai consacrato uno dei tennisti più forti in circolazione. Il campione azzurro in un match equilibratissimo che è durato oltre 3 ore si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-6 portandosi in testa al gruppo Verde ad un passo dalla qualificazione alle semifinali. Il match Il match sin da subito è equilibratissimo e i due tennisti tengono il servizio fino al 5-5. L’equilibrio si spezza sul turno di battuta di, al qualestrappa il servizio portandosi sul 6-5 per poi ...