ATP Finals | Holger Rune l’ultimo tabù per Jannik Sinner | è l’unico top10 attuale non ancora battuto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La vittoria di ieri sera contro Novak Djokovic potrebbe rappresentare un vero spartiacque nella carriera di, che ha dimostrato di poter sconfiggere finalmente anche il numero 1 del tennis mondiale aprendo degli scenari inimmaginabili fino a qualche anno fa per il movimento azzurro. In realtà l’altoatesino haun ultimoda sfatare, e la prima occasione si presenterà proprio domani sera nelincontro del gruppo verde alle ATP2023. Dopo il successo su Nole per 7-2 al tie-break del terzo set dopo oltre tre ore di grande spettacolo, il 22enne nativo di San Candido può affermare di averalmeno una volta quasi tutti i componenti attuali dellanel ranking ATP. In realtà manca un solo nome all’appello: ...