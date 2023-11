ATP Finals | Djokovic non aveva mai realizzato tanti ace come contro Sinner | ma ha perso

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Numeri che fanno riflettere. Nell’analisi post match tra Jannike Novak, partita tanto attesa del Gruppo Verde delle ATP2023, gli spunti sono molteplici. Il successo dell’altoatesino, per la prima volta a segnoil n.1 del mondo, chiaramente sta alimentando non poco entusiasmo nel Bel Paese, specie perché il Master si sta tenendo in Italia, nello specifico al Pala Alpitour di Torino. Una prestazione di altissimo livello rappresentata dai 15 ace, dal 60% di prime di servizio in campo con cui ha raccolto il 79% dei quindici e il 55% con la seconda, realizzando 37 vincenti e commettendo solo 11 errori in più di tre ore di gioco, al cospetto del tennista più vincente di sempre. Numeri che pesano in un inestremamente equilibrato con undi ...