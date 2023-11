ATP Finals | Alcaraz | “Darò tutto contro Medvedev Sinner? Nel 2024 potrà essere il numero 1”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Carlos, in conferenza stampa, ha celebrato la sua grande prestazione di oggi dopo un mese e mezzo senza fiducia, superando in due set il russo Andrey Rublev. Per la sua ultima partita del girone alle ATPe per conquistare le semifinali lo spagnolo rischieràDaniil. Carlitos ha dichiarato: “Sono molto contento. Oggi ho mostrato il mio gioco e sono entrato in partita con più fiducia rispetto alla partita precedente. Battere Andrey è qualcosa che ti dà molta fiducia. Questa vittoria è ancora più speciale dopo aver perso la prima partita. Avete già visto che è stato difficile per me mostrare il mio livello negli ultimi tornei, quindi questa partita mi aiuterà molto per la prossima. Ho capito che per avere successo qui dovevo colpire prima del mio avversario. Questa è ...