Atp Finals | Alcaraz batte un nervoso Rublev in due set e torna in corsa per le semifinali

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il numero due al mondo, lo spagnolo Carlos, ha vinto in due set contro il russo: altissime percentuali di prime palle, ecco com'è andato l'incontro e le parole nel dopo gara

Jannik Sinner non è soltanto il N. 4 al mondo che per la prima volta, a Torino e nelleha sconfitto il N.1 Nole Djokovic. Jannik Sinner è l'autentico Re Mida del tennis italiano . E di se stesso. In tv, l'epica partita del 14 novembre al Pala Alpitour ha fatto volare Rai Due: ...

Torino, 15 nov. (Adnkronos) - Lo spagnolo Carlos Alcaraz si è imposto sul russo Andrey Rublev in due set con il punteggio di 7-5, 6-2 nel secondo incontro del gruppo rosso alle Atp Finals di Torino.Il riscatto di Carlos Alcaraz. Il n.2 del mondo si è imposto nella seconda giornata di incontri del Gruppo Rosso delle ATP Finals 2023. Al Pala Alpitour di Torino l'iberico ha riscattato la sconfitta ...