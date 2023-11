ATP Finals 2023 | Puppo | “Tsitsipas è un bambino Sinner è stato superiore a Djokovic di rovescio”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nuova puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario(giornalista e telecronista Eurosport) e visibile su Sport2U, web tv di OA Sport, che ha visto un lungo approfondimento sull’ultima giornata delle ATPe soprattutto sull’epica vittoria di Jannikcontro il numero 1 al mondo Novakal tie-break del terzo set dopo tre ore di battaglia. In apertura però c’èspazio per il caso, con il ritiro del greco per infortunio dopo soli tre game contro Holger Rune: “Quello che è successo convergognoso. Non capisco perché ci debba essere questa ipocrisia da parte di chi conosce benissimo lo sport nel dire ‘beh, neanche il beneficio del dubbio?’. Ma quale beneficio del dubbio? ...