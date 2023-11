ATP Finals 2023 | Novak Djokovic | “Sinner ha meritato di vincere I fischi del pubblico? Prevedibili”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dopo quasi 4 mesi di imbattibilità,torna a perdere una partita (l’ultima volta risaliva alla Finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz il 16 luglio) e si complica la vita in ottica qualificazione per la semifinale alle ATPdi Torino. Il serbo ha avuto la peggio nella sessione serale di ieri con il padrone di casa italiano Jannik, cedendo 7-2 al tie-break del terzo dopo aver rimontato un set di svantaggio. È il primo ko del 36enne di Belgrado contro l’altoatesino dopo aver vinto i tre precedenti scontri diretti: “L’ultima volta che ci eravamo sfidati fu a Wimbledon, vinsi in tre set ma fu una partita equilibrata decisa da pochi punti. Dal punto di vista di padronanza del gioco credo che anche oggi abbia giocato su quei livelli, ha servito forse meglio. Ma la differenza ...

Più di tre ore di battaglia ad altissimo livello che equivalgono a un ennesimo spartiacque della carriera, ma che non valgono ancora la prima semifinale alledi un tennista italiano. Per ...

Spettacolo al Pala Alpitour di Torino, dove l'azzurro ha battuto il numero 1 del mondo anche grazie ad alcuni colpi incredibili: tutti i dettagli ...«Non esiste un posto più bello per battere il numero uno al mondo di questo. Come non riuscivo a battere Medvedev ed ho fatto un percorso per farcela così è accaduto ...