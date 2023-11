ATP Finals 2023 | Carlos Alcaraz liquida in due set Andrey Rublev e torna in corsa Russo eliminato

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il riscatto di. Il n.2 del mondo si è imposto nella seconda giornata di incontri del Gruppo Rosso delle ATP. Al Pala Alpitour di Torino l’iberico ha riscattato la sconfitta contro il tedesco Alexander Zverev (n.7 del ranking), imponendosi per 7-5 6-2 contro il(n.5 ATP). Un riscontro che condanna quest’ultimo, già ko contro il connazionale Daniil Medvedev, mentre Carlitosinper la qualificazione alle semifinali. Nel primo set i due giocatori proseguono on serve, sfruttando molto bene il fondamentale del servizio. La superficie veloce non agevola chi è in risposta e fino al 4-4 di scambi se ne vedono pochi. Nel nono game,si crea una chance “break”, ma ...