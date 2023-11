ATP Finals 2023 | boom di ascolti per la vittoria di Sinner su Djokovic Oltre 3 milioni di spettatori tra Rai 2 e Sky

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il trionfo di Jannikcontro Novakalle ATPsi è rivelato anche un grande successo in termini ditelevisivi, senza considerare il tutto esaurito registrato al Pala Alpitour per la sessione serale di ieri. Numeri impressionanti, che il tennis italiano non produceva in chiaro sulla Rai dai tempi delle finali di Francesca Schiavone al Roland Garros 2010 e 2011. Il big match tranel secondo turno di round robin a Torino ha incollato alla televisione ben 2e 543 milasu Rai 2 con uno share del 14.6%. Questi dati però sono solo parziali, infatti vanno aggiunti gliottenuti da Sky Sport (sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) per lo scontro ...