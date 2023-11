Atp Finals 2023 | ascolti record su Sky per Sinner-Djokovic

(Di mercoledì 15 novembre 2023)al top su Sky Sport per la sfida tra Jannike Novakal Pala Alpitour. L’evento clou dei gironi delle Atpha catalizzato l’attenzione di 789.000 spettatori medi e 1.838.000 spettatori unici su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, dalle ore 21 e fino a oltre la mezzanotte di una partita stellare e infinita. Il picco di 959.000 spettatori a fine secondo set, quando l’azzurro si giocava la vittoria e anche la semifinale. Si tratta del secondo miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky, dopo la finale di Wimbledon 2021 tra Berrettini e. SportFace.

Che è una specie di suo alter - ego Sullo stesso argomento: Perché per Sinner è una buona notizia essere nel girone di Djokovic alledi Torino Il segreto di Sinner è nascosto dietro a un ...

Delirio Sinner, spezza il tabù Djokovic alle Atp Finals - Atp Finals - Ansa.it Agenzia ANSA

Jannik Sinner: "Torino mi ha aiutato a battere Djokovic, è la vittoria più bella della mia carriera" Eurosport IT

Eppure non è peregrina. Perché il grande paradosso della vittoria arrivata in oltre tre ore di partita è che non è affatto decisiva ai fini della qualificazione alle semifinali delle Atp Finals di ...Dopo la bella vittoria contro Novak Djokovic, Jannik Sinner va a caccia della qualificazione alla semifinale delle Atp Finals di Torino contro Holger Rune. Vediamo ora insieme quando e dove vedere il.