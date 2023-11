Atp Finals 2023 | Alcaraz batte Rublev in due set

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Lo spagnolo Carlossi è imposto sul russo Andreyin due set con il punteggio di 7-5, 6-2 nel secondo incontro del gruppo rosso alle Atpdi Torino. Il numero 2 del mondo resta così in corsa per le semifinali. E’ il primo successo di sempre allepermentre il russo, alla seconda sconfitta su due partite, non ha più possibilità di andare avanti. Questa sera il tedesco Alex Zverev, dopo aver superatoal primo turno, sfiderà l’altro russo Daniil Medvedev alle 21. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

(LaPresse) Capolavoro di Jannik Sinner alle Atp finals di Torino. L'altoatesino ha battuto per la prima volta in carriera il numero uno al mondo Novak Djokovic con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-6 dopo ...FRANCESCO LOIACONO - Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince in due set, 7-5 6-2 con il russo Andrej Rublev in un’ora e 11 minuti nel primo incontro di oggi del girone rosso alle ATP Finals di Torino.