Atp Finals 2023 | Alcaraz batte Rublev in due set

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Lo spagnolo Carlossi è imposto sul russo Andreyin due set con il punteggio di 7-5, 6-2 nel secondo incontro del gruppo rosso alle Atpdi Torino. Il numero 2 del mondo resta così in corsa per le semifinali. E’ il primo successo di sempre allepermentre il russo, alla seconda sconfitta su due partite, non ha più possibilità di andare avanti. Questa sera il tedesco Alex Zverev, dopo aver superatoal primo turno, sfiderà l’altro russo Daniil Medvedev alle 21. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Roma, 15 nov. Prestazione super di Carlos Alcaraz alle Nittodi scena sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Nel match che ha aperto la seconda giornata dei round robin del Gruppo Rosso lo spagnolo (n.2) ha battuto 75 62, in poco meno di ...

Video Atp Finals, Rublev si prende a racchettate sulle ginocchia! La Gazzetta dello Sport

Atp Finals, il veterano dei cameramen Fabrizio Fornasiero: "Riprendere Nadal Uno spettacolo: sembra di gioca… La Stampa

Sono sempre più le persone a parlare di Nole come di GOAT assoluto di questo sport e anche per questo ha ancora più valore la vittoria di Jannik Sinner nel torneo Atp delle Finals di Torino, nel ...FRANCESCO LOIACONO - Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince in due set, 7-5 6-2 con il russo Andrej Rublev in un’ora e 11 minuti nel primo incontro di oggi del girone rosso alle ATP Finals di Torino.