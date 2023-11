Atletica | ‘Lo Sport unisce l’Europa’ | Andrew Howe incontra gli studenti con le istituzioni

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Far dialogare le, il mondo delloe i giovani per raccontare il valore dei grandi eventiivi nel processo di integrazione europea. Questo l’obiettivo del dibattito “Lol’Europa”, che si è tenuto oggi presso lo spazio Esperienza Europa – David Sassoli di Roma. L’evento è stato promosso dalla Fondazione EuroRoma 2024, che organizza i prossimi Campionati Europei diLeggera, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia. Davanti a un gruppo die docenti del Liceo Ginnasio Torquato Tasso e del Liceo Scientifico Paritario San Giovanni Battista, hanno partecipato al dibattito la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, il ...